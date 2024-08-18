Karabük'te feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Karabük’te hafif ticari aracın bariyere çarpıp su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 9 yaşındaki Talha Berk Küçük hayatını kaybederken, 34 yaşındaki Nagihan Küçük ve 7 yaşındaki T.M.K. yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 13:48
Karabük'te feci kaza: 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Karabük’te hafif ticari aracın bariyere çarpıp su kanalına düşmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza Eskipazar - Karabük kara yolu Hamzalar mevkiinde meydana geldi. Zekai Yıldırım (58) idaresindeki 34 ZC 4619 plakalı hafif ticari araç Karabük istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp su kanalına girdi. Kazada yolcu olarak bulunan Talha Berk Küçük (9) olay yerinde hayatını kaybederken Nagihan Küçük (34) ve T.M.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından 9 yaşındaki Talha’nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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