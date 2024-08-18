Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti

Sinemanın ünlü isimlerinden, Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti.

ANKA
Yayınlanma: 18.08.2024 - 10:03
Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü Fransız aktör Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü aktör Alain Delon'un çocuklarının yaptığı açıklamaya göre, 8 Kasım 1935 tarihinde dünyaya gelen Delon, 18 Ağustos Pazar günü 88 yaşında yaşamını yitirdi. Aile basın açıklamasında "Alain Fabien, Anouchka, Anthony ve (köpeği) Loubo, babalarının ölümünü duyurmaktan derin üzüntü duyuyorlar. Douchy'deki evinde, üç çocuğu ve ailesiyle birlikte huzur içinde hayata veda etti. Bu son derece acı verici yas döneminde onun mahremiyetine saygı göstermenizi rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Alain Delon, Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966) ve Le Samouraï (1967) gibi filmlere imza attı.


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