Baba-oğulun internet sorununu arabulucu çözdü

25 Aralık 2022 Pazar, 04:00

Her yaştan bireyin telefon, televizyon, tablet gibi teknolojik aletlere kontrolsüz bakma durumu “ekran bağımlılığı” olarak tanımlanıyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Yıldırım, ekran kullanımı süresinin çocuk gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Yıldırım, özellikle okulöncesi dönemde çocukların uzun ekran kullanım sürelerinin birçok gelişim alanında geriye düştüğünü gösterdiğini söyledi.

"BECERİLER GELİŞMİYOR"

Yıldırım, “Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün 2018’de yayımladığı araştırmada, günde iki saatten fazla ekran kullanan çocukların anadil ve düşünme testlerinde diğer çocuklara göre daha düşük skorlar elde ettiğini göstermektedir” dedi.

Yıldırım, “erken yaşlarda uzun ekran kullanımına maruz kalan çocukların özellikle sosyal çevre ve akranlarıyla olan etkileşimlerinin gerilediğine, bunun da yaşadıkları sosyal çevreyi keşfetme, akran etkileşimi ve oyun yoluyla sosyal çevrelerini ve yaşamı anlamlandırma becerilerinin gelişimini engellediğini” söyledi.

Prof. Dr. Yıldırım, ekran sürelerinin uzamasıyla birlikte çocuklarda odaklanma ve dikkat toplama becerilerinin gerilediğine de vurgu yaptı. Erken çocukluk döneminde ekran kullanımı yerine sosyal oyunlar oynanmasının önemine vurgu yapan Yıldırım, “Çocukların hem bilişsel, duyuşsal hem fiziksel olarak sağlıklı gelişebilmesi için aileleri, sosyal çevreleri ve akranlarıyla sürekli etkileşimde olmaları ve dünyayı oynadıkları sosyal oyunlarla anlamlandırmaları gerekmektedir. Çocukların sağlıklı büyümek için öncelikle ailelerine ve akranlarına ihtiyacı vardır, ekranlara değil” ifadelerini kullandı.

BABA-OĞULUN İNTERNET SORUNUNU ARABULUCU ÇÖZDÜ

İzmir’de 33 yaşındaki 2 çocuk babası Adem Bingöl, uzun süre cep telefonu ve internet kullanması nedeniyle ilkokul 2. sınıf öğrencisi oğlu Rüzgar Çınar ile sorun yaşamaya başladı.

Yasaklamalarla sorunu çözemeyen Bingöl, arabuluculuk yönteminden faydalanmaya karar verdi. Müzakereci Arabulucular Derneği Başkanı Feridun Balcı ile görüşen Bingöl, günde ortalama 3 saat internet ve cep telefonu kullanan Rüzgar’ın ikna edilmesini sağladı. Rüzgar’ın hafta sonu 1.5 saat, hafta içi ise yarım saat internet kullanmayı kabul etmesi üzerine baba-oğul arabuluculuk sözleşmesi imzaladı.