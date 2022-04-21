Baba, polise çarpan Kemal Efe'nin ölümündeki şüpheleri anlattı

21 Nisan 2022 Perşembe, 15:41

Geçtiğimiz yıl polise çarparak ölümüne sebep olan Kemal Efe Tiryaki'nin, olay anında alkollü olduğu iddia edilirken öte yandan ehliyetsiz olduğu belirtildi. Tiryaki, Akçaabat Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından "Görevi başındaki memuru kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, arkadaşı Mert E. ise serbest bırakılmıştı.

Olay sonrası önce Bahçecik cezaevine ardından da güvenlik gerekçesiyle Kayseri Çocuk Cezaevi’ne nakledilen Kemal Efe Tiryaki'nin, 6 Mart 2022 tarihinde intihar ettiği haberi medyaya düşmüştü. Aile, çocuklarının intihar edecek psikolojide olmadığı, bunun cinayet olduğuna dair ciddi şüphelerinin olduğunu aktardı.

Baba Hasan Tiryaki, Cumhuriyet'e konuşarak olayı şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşı, oğlumu evden aldıktan sonra arabayı kendi kullanmak istiyor. Girdikleri yolda tedbir sıfır, kapkaranlık bir yol. Olaydan sonra ışıklandırıldı, gerekli tedbirler alındı. Çocuğumun alkollü olduğunu iddia ediyorlar ama olay sonrası oğlum benim yanımdaydı. Öyle bir şey olsa bunu hissederdim. Alkollü değildi. Ben oğlumun yaptığı şeyi savunmuyorum, savunulacak bir tarafı yok, ortada bir ölüm var ancak benim oğlum bilerek kasten adam öldürecek bir çocuk değil, daha 16 yaşında. Ölen şehidimize en çok biz yandık. Oğlumu ben kendi ellerimle polise teslim ettim. "

"ELLERİNİ KELEPÇELEYİP DÖVDÜLER"

"Oğlumu polise teslim ettikten sonra Çardaklar Parkı'nda ellerini kollarını bağlayıp çocuğu dövdüler, yüzü gözü mosmordu. Sonra karakolda tekrar düvmüşler. Bizi karakolun etrafına 100 metre yaklaştırmadılar. Mahkemeden sonra Bahçecik Cezaevine gönderildi. Orada 2 gün kaldı. Görüşmek için aradım ama 'Burada yok' dediler, 'Nasıl yok?' deyince başka cezaevine gönderildiğini öğrendim. Kayseri Çocuk Cezaevi'ne gönderilmiş. "

"BİR AY SONRA MAHKEMESİ VARDI, ÇIKACAĞINA İNANIYORDU"

"En son perşembe günü çocuğumla konuştuğumda morali gayet iyi ve çıkacağına çok fazla inanıyordu, zaten bir ay içerisinde mahkemesi vardı. 'Baba delilleri toplayın, Ramazan'da inşallah beraber olacağız. Pazartesi tekrar arayacağım' dedi. En son bu şekilde konuştuk, Cumartesi günü oldu, intihar ettiği haberini aldım. Bize Kayseri Şehir Hastanesi'nde dediler, gittik baktık kaydı bile yok. Morg morg arayarak çocuğumuzu bulduk."

"CEZAEVİ MÜDÜRÜ 3 KEZ AĞIZ DEĞİŞTİRDİ"

"Oğlumun öldüğünü bize cezaevindeki öğretmeni haber verdi, karşımızda hiçbir yetkili bulamadık. Müdürle sonradan konuştuğumuzda ilk önce jiletle bileklerini kesti, sonra kendini kalorifer borusuna astı sonra da vanaya astı dedi. Şimdi de düşmüş ve kafasını tuvalete çarpmış diyor. Bize görüntüleri vermiyorlar, izletmiyorlar. Koğuşa girişler çıkışlar, oğluma ilk müdahaleyi kimin yaptığı gibi bilgiler ve görüntüler... Hiçbir şey yok. Ölen polis memurumuzun kardeşi de Samsun'da gardiyan. Üstelik oğlumun cezaevinin olduğu şehir olan Kayseri'de de bağlantılarının olduğunu öğrendik.

"EMNİYETİN VERDİĞİ 5 SUÇ KAYDI BELGESİ SAHTE"

"Medyada oğlum hakkında 5 adet suçtan sabıka kaydı olduğu yazıyor. Olay sonrası savcılıktan kendim gidip sicil kaydını aldım. Oğlumun bir tane bile suç kaydı yok. Emniyet tarafından medyaya 5 adet suç kaydı olduğu servis edildi. Oğlumu resmen karalamaya çalıştılar."

"BİR İNSAN İNTİHAR ETMEDEN ÖNCE SPORA MI GİDER?"

"Oğlumun boğazında sadece küçük bir kızarıklık vardı. Adli tıp raporu da henüz gelmedi. O zaman öğreneceğiz ama bu olayın kesinlikle bir cinayet olduğuna inanıyorum. Oğlumun öldüğü gün spora gittiğini öğrendik. İnsan intihar etmeden önce spora mı gider? Bir ay sonra mahkemesi olan, cezası belli olmayan, çıkacağına inanan bir çocuk neden intihar etsin ya? Koğuşunun değiştirildiğini bile tesadüfen oğlumla konuşurken öğrendim. 3 buçuk ay aynı koğuşta kalıyor, perşembe günü koğuşu değişiyor. Perşembe günü konuşuyoruz, morali gayet iyi ama cumartesi günü intihar haberi geliyor. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bırakmamız için bizi öldürmeleri lazım."

"BU İŞİN ÜZERİNDE DURMAMAMIZI İSTİYORLAR"

"Emniyet bize dolaylı yoldan, aracı kişilerle bu işin üzerinde durmamamız için haber gönderiyor. Şu an acılı olduğumuz için daha sonradan bize soruşturma açacaklarmış ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Benim oğluma ne oldu?"