Baba vahşeti; 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
İstanbul Pendik'te boğazını keserek 7 yaşındaki kızını öldüren ve aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan babanın uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıktı.
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Pendik’te akşam saat 21.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana gelen olayda cani baba Habip Öztürk 7 yaşındaki kızının boğazını keserek ölümüne sebep olmuştu. Cinayette yeni gelişmeler ortaya çıktı. Katil babanın yurt dışında çalıştığı ve 2 ay önce yurt dışından geldiği, evli olduğu kadınla arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak cinayeti işlediği öğrenildi.
KIZI İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Katil baba Habip Öztürk’ün, sosyal medya hesaplarında kızı ile fotoğraflar ve videolar paylaştığı ve cinayeti işlemeden 4 saat önce kızıyla fotoğraf paylaşarak fotoğrafın üzerine “Seni çok seviyorum güzel kızım” yazdığı ve paylaşım yaptığı görüldü.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ
7 yaşındaki kızını öldürdükten sonra kendi hayatına son vermek isteyen Habip Öztürk’ün, eşiyle arasında uzaklaştırma kararı olduğu ve kızını anneannesinden alarak evine götürdüğü ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı. Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan baba ise ameliyata alındı.
SOSYAL MEDYA HESABINI 216 BİN KİŞİ TAKİP EDİYOR
Kadın kuaförü olarak çalışan katil zanlısı baba Habip Öztürk’ün sosyal medya hesaplarında işlettiği kurumda videolar paylaştığı ve 216 bin takipçisi olduğu öğrenildi. Kızını öldüren Habip Öztürk’ün Arnavutluk Tiran’da kuaförlük yaptığı ve yaklaşık 2 ay önce İstanbul’a geldiği, sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptığı ve kadın kuaförü olduğu öğrenildi.
"YETİŞİN YARDIM EDİN DİYE BAĞIRDI"
Olaya tanık olduğunu iddia eden vatandaş Tahsin Gürsoy, “Biz yürüyorduk, pazardan geliyorduk. Bağırma sesleri vardı, kızın annesi yetişin yardım edin diye bağırıyordu. Evden çıkarak koştu yetişin diye bağırdı. Biz çok fazla yanaşmadık ama duyduk” dedi.
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