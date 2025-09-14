Babaannesi annesi dedesi babası görünüyordu; DNA testiyle gerçek kimliğine kavuştu

Antalya'da yaşayan S.B., nüfus kayıtlarında tüm bilgilerinin yanlış yazılmasıyla yaşamının pek çok alanında zorlukla karşılaştı. Babaannesi annesi, dedesi babası, babası ise kardeşi olarak görünen S.B., 2021 yılında avukatı aracılığıyla dava açtı. Yanlış doğum tarihi ve diğer kimlik bilgilerinin de bulunduğu kayıtlarda düzeltme yapılması için açılan davanın ilk aşamasında, anne yönünden soy bağı davası açıldı. Bu dava sonucunda yapılan DNA incelemesiyle müvekkilin gerçek annesi tespit edildi. Ardından mahkeme kanalıyla doğum belgesi temin edilerek gerçek doğum tarihi tanık beyanlarıyla ispatlandı. S.B.'nin babası yurt dışında yaşadığı için Türkiye'de DNA testi yapılamayınca avukatı istinabe yoluyla İtalya'dan inceleme talep etti. İtalyan makamlarının kabulüyle Torino'da yapılan DNA testi Türkiye'deki mahkemece geçerli sayılarak S.B.'nin gerçek babası tespit edildi.

'GERÇEK DOĞUM TARİHİNİ TANIKLARIMIZLA İSPATLADIK'

Müvekkilinin nüfus kayıtlarının hatalı olduğunu belirten Avukat Ekin Özmen, “Nüfus kayıtlarında çok ciddi yanlışlıklar vardı. Örneğin babaannesi annesi, dedesi babası görünüyordu. Gerçek babası ise kardeşi olarak kaydedilmişti. Doğum tarihi ve doğum günü gibi diğer bilgiler de hatalıydı. Bu hataların düzeltilmesi için öncelikle anne yönünden soy bağı düzeltme davası açtık. Bu dava sonucunda yapılan DNA incelemesiyle müvekkilin gerçek annesi tespit edildi. Ardından mahkeme kanalıyla doğum belg

esini elde ettik ve gerçek doğum tarihini tanıklarımızla ispatladık" diye konuştu.

GERÇEK BABASI TESPİT EDİLDİ

Sürecin en zor kısmının babalık yönünden olduğunu kaydeden Avukat Özmen, “Müvekkilin babası yurt dışında ikamet ettiği için Türkiye'de DNA incelemesi yapılamadı. Bunun üzerine, yurt dışına istinabe yoluyla DNA testi yapılması için talepte bulunduk. Mahkemenin talebi kabul etmesiyle İtalya'ya müzekkereler gönderildi. İtalyan makamlarının kabulü üzerine Torino Mahkemesi'nde duruşma yapıldı ve DNA incelemesi gerçekleştirildi. Sonuç, yerel mahkemeye gönderildi ve Türkiye'deki mahkeme de DNA incelemesini kabul ederek müvekkilin gerçek babasını resmen tespit etti" dedi.

'NÜFUSTA AMCA VE HALALARI KARDEŞİ GÖRÜNÜYORDU'

Yanlış kayıtlar nedeniyle müvekkilin sosyal ve hukuki hayatında büyük karmaşa yaşandığını dile getiren Avukat Özmen, “Gerçek babasının kardeşi olarak göründüğü, amca ve halalarının da kardeş olarak kaydedildiği nüfus kayıtlarında 12 kardeşi varmış gibi görünüyordu. Bu durum miras hukuku açısından da ciddi karmaşa yaratmıştı. Bu karar sayesinde tüm sorunlar son buldu. Müvekkilimiz doğum tarihi ve kimlik bilgileri dahil olmak üzere gerçek ailesine ve kimliğine kavuştu. Biz de bu sürecin başarıyla sonuçlanmasından mutluyuz" diye konuştu.

'BU KARAR BENZER DAVALARDA YOL GÖSTERİCİ OLACAK'

Ekin Özmen, bu kararın emsal nitelikte olduğunu belirterek, “Türkiye'de bu tarz davalar çok fazla var ancak istinabe yoluyla DNA incelemesine ilişkin pratikte pek uygulama bulunmuyor. Bu karar, özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının benzer davalarında yol gösterici olacak" dedi. (