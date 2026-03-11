Cumhuriyet Gazetesi Logo
Babaannesini darp edip ziynet eşyalarını çalan torun tutuklandı

11.03.2026 17:13:00
DHA
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde babaannesini darbedip, ziynet eşyalarını gasbettiği iddia edilen 24 yaşındaki Z.D. tutuklandı.

Olay, 7 Mart'ta saat 14.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Gökçehöyük köyünde meydana geldi.

İddiaya göre; Asiye D. (75), torunu Z.D. tarafından darbedildi. Z.D. daha sonra kadının kolunda ve boynunda bulunan ziynet eşyalarını alıp kaçtı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Z.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eşkal ve kimlik bilgileri 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla kolluk birimleriyle paylaşılan Z.D., jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalandı.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Z.D., tutuklandı. 

