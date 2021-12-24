Babacan: Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, döviz kurundaki değişim ile ilgili, "Bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Kilis'e geldi. Partisinin yoğun bir örgütlenme sürecinde olduğunu belirten Babacan, birçok kişinin partilerinde ilk kez siyasete girdiğini ifade etti.
Babacan, döviz kurunda yaşanan gelişmelerin ekonomiye zarar verdiğini belirterek, "Eylül ayından bu yana finansal piyasalarda çok büyük çalkantılar var. Eylül ayından bu yana Merkez Bankası'nın attığı adımlar, özellikle hükümetin talimatıyla kurumların aldığı kararlar, gerçekten ülkemizi bir uçtan öbür uca sürekli savuruyor. Öngörmenin çok zor olduğu bir dönemdeyiz, vatandaşların hesap yapmasının çok çok zor olduğu bir dönemdeyiz. Bu kadar büyük belirsizliklerin olduğu bir ülkede genelde ticaret yavaşlar, yatırımlar durur, şu anda da maalesef öyle bir ortamdayız. Eylül'den bu yana 'rekabetçi kuru yani yüksek kuru savunan bir modele geçtik' diye iddia ederken, bu hafta boyunca da 'bak ne güzel kuru düşürdük' diye seviniyorlar. Vatandaşlarımıza bunun güzel bir şey olduğunu anlatıyorlar. Gerçekten bu kadar büyük zikzak, bu kadar büyük gidiş geliş ekonomiye çok ağır gelir" diye konuştu.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu