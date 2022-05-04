Babacan: 'Maç çok uzadı, bunu değiştirmek gerekecek'

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:57

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün; Sakarya’da gençlerle bir araya geldi. Babacan, şöyle konuştu:

“Bunların hepsi düzelir. Yeter ki düzgün bir kadro iş başına gelsin. Türkiye’yi dürüst insanlar yönetsin. İşler bilerek yapılsın. Hukuk ve adalet öncelensin, insan hakları öncelensin. Bunları düzeltmek de çok zor değil. Zamanında yaptık. Ülke çok zor durumdayken hızlı bir şekilde ülkenin sorunlarını çözdük. Bunu yeniden yapmak çok zor değil. Ama önce şu kadronun bir değişmesi gerekiyor. Artık bunlar çok uzadı. Maç çok uzadı. Bunu bir değiştirmek gerekecek.

“O DÖNEM GENÇLER, KISA SÜRELİ AVRUPA TURLARINA GİDEBİLİYORLARDI”

O dönem gençler biriktirdikleri harçlıklarla kısa süreli Avrupa turlarına gidebiliyorlardı. Emekliler maaşlarını biraz biriktirip yurt dışına tatile gidip gelebiliyorlardı. Bir memurun 12 aylık maaşıyla bir araba alınabiliyordu. Şu anda çoğu vatandaşımız için bir ev almak bir araba almak hayal oldu. Gençler ‘ömür boyu çalışsam ne evim olabilir ne de arabam olabilir’ diyor.

“130 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZ REZERVLERİNİ CAYIR CAYIR SATTILAR”

Döviz kuru artınca ülkede A’dan Z’ye her şeye büyük bir zam geldiğini görüyoruz. Dolar ve avronun artmasının sebebi, Cumhurbaşkanının damadının bakan olduğu dönemde ülkenin bütün döviz rezervlerini tüketmeleridir. Döviz rezervlerini eksiye düşürdüler. 130 milyar dolarlık döviz rezervlerini cayır cayır sattılar. Ekonomide arz talep dengesi diye bir şey vardır. Bir şey azaldığı zaman fiyatı yükselir. Döviz rezervi azalınca değeri yükseldi gitti. Döviz yükselince her şeye korkunç bir şekilde zam geldi.

“FİYATLAR DÜNYADAKİ GİBİ ARTSAYDI MAZOT 9-10 LİRAYDI”

Bugün mazot 22 lira. Diyorlar ki, ‘dünyanın her yerinde mazot arttı.’ Türkiye’de dünyadaki her yer kadar artsaydı, mazot bugün 9-10 liraydı. Eğer 22 liraysa sebebi kur farkıdır. Döviz kurları Türkiye’de patlayınca 7-8 liradan 22 liraya çıktı. Dünyada mazot 7-8 liradan 9 liraya çıktı. Bunun da sebebi tamamen ekonominin kötü yönetilmesidir. Döviz rezervlerinin tüketilmesidir. İki yılda bunu yaptılar maalesef. İşin başında bilen bir kadro yok. Ekonomi teknik bir alan. O işin tekniğini bilmeyenler yönetmeye kalktıkları zaman ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.”