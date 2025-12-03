Babacan ve Davutoğlu’nun grup konuşmaları TBMM TV’de yayınlanmıyor, Meclis sitesinde haber yapılmıyor: ‘Vekil değiller, yayınlamayız’

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili İdris Şahin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, TBMM resmi kurumsal internet sitesi üzerinden yayınlanan Meclis Haber Sitesi’nin “Meclis” başlığı altında TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin her hafta gerçekleştirdikleri grup toplantılarının haberleştirildiğine dikkat çekti.

YENİ YOL’A 252, AKP’YE 3162 KELİME

Parti grup toplantılarına ilişkin haberlerin hacim ve içerik açısından partilere göre oldukça farklılaştığına işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

“Örnek olarak, Yeni Yol Partisi’nin 5 Kasım 2025 tarihindeki grup toplantısı haber metni yalnızca 252 kelimeden oluşmaktadır. Aynı tarihte yapılan AK Parti grup toplantısına ilişkin haber metni ise tam tamına 3 bin 162 kelimedir. AK Parti grup toplantısında Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına ilişkin tüm detaylar Meclis Haber’de aktarılmaktadır. Haber metni, ‘sözlerini şöyle sürdürdü, şu değerlendirmelerde bulundu, şunları kaydetti’ gibi ifadelerle adeta tutanak kaydı şeklinde verilmektedir. Yeni Yol Partisi grup toplantısı ise özetin özeti kısalığında geçiştirilmektedir.”

HİÇBİR BİLGİ VERİLMİYOR

Şahin, Yeni Yol Partisi grubunda Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşma yaptığı halde haberde DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarına değinilmediğini, grup toplantısına katıldıkları ve konuşma yaptıklarına dair hiçbir bilginin verilmediğini kaydetti. Şahin, önergesinde bunun nedenleri hakkında bilgi istedi.

‘VEKİL DEĞİLLER’ YANITI

Önergeye yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, siyasi partilerin grup toplantılarının TBMM TV’den yayınlanması kararının alındığı 2007’de, TBMM Başkanı başkanlığında siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle yapılan istişarenin ardından grup toplantılarına ilişkin esasları belirleyen bir çerçeve oluşturulduğunu anımsattı. Bu toplantıda, “Milletvekilleri dışında herhangi bir kimseye grup toplantılarında konuşma imkânı tanınmayacağı”nın karara bağlandığı, bu kararın da siyasi parti gruplarına bildirildiği kaydedildi.

TBMM Tv’nin bu esaslar doğrultusunda, siyasi parti grup toplantılarına ilişkin yayınını sürdürdüğü, siyasi parti grup toplantılarında siyasi partilerin genel başkanları, grup başkanları/başkanvekilleri ya da milletvekilleri dışındaki konuşmaların yayınlanmadığı bildirildi. TBMM kurumsal web sayfası “tbmm.gov.tr” adresi üzerinden yayın yapan Meclis Haber Sitesi’nin, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin her hafta gerçekleştirdikleri grup toplantılarını haberleştirdiğine işaret edilen yanıtta, “Yayın ilkeleri gereği siyasi parti grup toplantılarının basına açık bölümünde milletvekili olan genel başkan, genel başkanvekili veya grup başkanlarının konuşmalarına Meclis Haber Sitesi’nde yer verilmektedir” denildi.

Meclis Haber Sitesi’nde de siyasi partilerin grup toplantılarında milletvekili olan genel başkan, grup başkanı veya milletvekili konuşmalarının haber olarak yer aldığına işaret edilen yanıtta, şöyle devam edildi:

“10 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kurulan Yeni Yol Partisi grup toplantılarında da milletvekili olması dolayısıyla Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ın konuşması üye sayısına bakılmaksızın, hacim ve içerik açısından herhangi bir ayrım gözetmeksizin Meclis Haber Sitesi’nde haber yapılmakta, manşet bölümünde ve meclis haberleri bölümünde yer almaktadır. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konuşmaları ise belirtilen kararlar ve uygulamalar doğrultusunda milletvekili olmamaları nedeniyle haber yapılamamaktadır. Haberler yayına hazırlanırken Anadolu Ajansı haber metinleri kaynak alınmaktadır.”