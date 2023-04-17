Babacan'dan canlı yayında Mehmet Şimşek yorumu: Aylarca Erdoğan'dan randevu alamadı

Yayınlanma: 17.04.2023 - 13:13

Güncelleme: 17.04.2023 - 13:13

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV’de İlker Karagöz ile “Çalar Saat” programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen ve aktif siyasete dönmeyeceği belirtilen eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili de konuştu.

Babacan, “Mehmet Şimşek, ben ayrıldıktan sonra çok zor dönemler yaşadı. Bakanken Erdoğan’dan aylarca randevu alamadı. Erdoğan; sistemden uzaklaştırdığı, meydanda yuhalattığı Mehmet Şimşek’in ismini kullanmaktan medet umar hale geldi. O kadar panik içinde” dedi.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(AKP'li ve Bakanlık dönemlerine atıfta bulundu ve projeler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi) Çok vardı, birçok saçmalığı önledik biz. Varlık Fonu dimi, Varlık Fonu kurdular, ben önledim. Ortak politikalar mutabakat metnine yazdık, 'Varlık Fonu'nu derhal kapatacağız' dedik. yerine 'Konut Finansmanı Kurumunu'nu kuracağız' dedik. Bu Türkiye'deki bütün konut piyasasının finansmanı için yepyeni bir sistemdir. Bugün gelişmiş ekonomilerde olan ama Türkiye'de henüz olmayan bir sistemdir. Konut piyasasının finansmanı için sürekli uygun kaynak bulmanın formülü budur. Teknik detaylarına girmeyeyim ama her şeyini hazırladık bunun...

Allah bu milleti cehaletten korusun. Cehalet başa dert. Bilmek, bilerek hareket etmek gerekiyor. Allah'ın verdiği aklı kullanmak gerekiyor ve ilimle hareket etmek gerekiyor. Siz bunu yapmazsanız bu ülkenin başı dertten kurtulmaz. Bunu için biz her şeyle hazırlanıyoruz. Biz her şeyimizi hazırladık, bunlar bitti biz ondan sonra Cumhurbaşkanı adayımızı açıkladık. Şu anki iktidarın kafası önce kim sorusu? Ne diyor Erdoğan 'Önce ben, ben' diyor. Ondan sonra ne olacağı, nasıl olacağı geliyor ama hiç bir şey ortaya çıkmıyor" diye konuştu.

Plan ve programla kendisini bağlamak istemiyor. Sabah uyandığında aklına ne geliyorsa yapmak istiyor. Böyle bir yönetim tarzı var. Halbuki biz plana, programa inanıyoruz, hesap ve kitaba inanıyoruz."etim tarzı var. Halbuki biz plana, programa inanıyoruz, hesap ve kitaba inanıyoruz."