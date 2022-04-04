Babacan'dan 'enflasyon' tepkisi: Rakamları ayarlama enstitüsü

04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:09

DEVA Partisi Genel Başkan, bugün TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Rakamları Ayarlama Enstitüsü yüzde 61, bağımsız araştırmacılar yüzde 142 #Enflasyon açıklıyor. Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz."

Rakamları Ayarlama Enstitüsü %61, bağımsız araştırmacılar %142 #Enflasyon açıklıyor.



Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz. — Ali Babacan (@alibabacan) April 4, 2022



