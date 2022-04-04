Babacan'dan 'enflasyon' tepkisi: Rakamları ayarlama enstitüsü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Babacan TÜİK’i, ‘Rakamları ayarlama enstitüsü diye adlandırdı.

ANKA
04 Nisan 2022 Pazartesi, 16:09
Babacan'dan 'enflasyon' tepkisi: Rakamları ayarlama enstitüsü
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DEVA Partisi Genel Başkan, bugün TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:

“Rakamları Ayarlama Enstitüsü yüzde 61, bağımsız araştırmacılar yüzde 142 #Enflasyon açıklıyor. Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz."



Deva Partisi ali babacan

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