Babacan'dan 'enflasyon' tepkisi: Rakamları ayarlama enstitüsü
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Babacan TÜİK’i, ‘Rakamları ayarlama enstitüsü diye adlandırdı.
DEVA Partisi Genel Başkan, bugün TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan’ın paylaşımı şöyle:
“Rakamları Ayarlama Enstitüsü yüzde 61, bağımsız araştırmacılar yüzde 142 #Enflasyon açıklıyor. Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz."
Rakamları Ayarlama Enstitüsü %61, bağımsız araştırmacılar %142 #Enflasyon açıklıyor.— Ali Babacan (@alibabacan) April 4, 2022
Bu kontrolden çıkmış olan enflasyon seviyesini ilk dönemimizin sonunda yeniden tek haneye düşüreceğiz.
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