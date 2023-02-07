Babacan'dan Sadullah Ergin paylaşımı: Ailesi enkaz altında
Eski Adalet Bakanı, DEVA Partili Sadullah Ergin'in ailesi depremde enkaz altında kaldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin’in kardeşleri ve yakınlarının Hatay’da enkaz altında olduğunu bildirerek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Babacan Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Yol arkadaşım Sadullah Ergin’in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakını Hatay’da enkaz altında. Dualarım, tüm vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmaları için…”
Yol arkadaşım Sadullah Ergin’in kardeşleri ve aileleri dahil çok sayıda yakını Hatay’da enkaz altında.— Ali Babacan (@alibabacan) February 7, 2023
Dualarım, tüm vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşmaları için…
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