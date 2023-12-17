Babaeski’de ev yangını: 1 ölü
Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Ağayeri köyünde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ağayeri köyünde gece saatlerinde tek katlı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Babaeski İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde yaşayan Gafure Canbaz’ın (82) hayatını kaybettiği belirlendi.
Canbaz’ın cenazesi morga kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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