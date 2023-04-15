Babala TV yayını gündem olan Muharrem İnce'den ilk açıklama
Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Oğuzhan Uğur'un YouTube kanalı Babala TV yayınıyla ilgili ilk kez açıklamada bulundu. İnce, "Valla Babala'da işiniz zor. 7 saat sürdü bizim çekim. 7 dakikalık fragmanında yanlış algılar olabilir ama tamamını izlediklerinde çok hoş bir programdı. Çok zorluyorlar baştan size söylemiş olayım" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geçen günlerde, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.
Gelecek hafta yayına girecek olan bölümün tanıtımında İnce ile seyirciler arasında yaşanan gergin anlar dikkat çekti. İnce, Babala TV YouTube yayınında sergilediği tavırlar nedeniyle sosyal medyada da tepki çekti.
İnce, ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la bir araya geldi. İnce, Oğan'ın, "Bir de tabii Sayın İnce'ye gelmişken bir konuda kendisinden taktik rica ettim. Ben de pazartesi gübü Babala TV'ye çıkacağım. Sayın İnce'nin iki Babala TV deneyimi var. Kendisinden de o konuda taktik aldım diyebilirim" sözlerine yanıt verdi.
İnce, "Valla Babala'da işiniz zor. 7 saat sürdü bizim çekim. 7 dakikalık fragmanında yanlış algılar olabilir ama tamamını izlediklerinde çok hoş bir programdı. Çok zorluyorlar baştan size söylemiş olayım" dedi.
OĞUZHAN UĞUR: HAZIRLIKLI GELİYOR
Oğuzhan Uğur ise Oğan'ın açıklamasının ilgili bölümünü sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşarak, "Sn. Sinan Oğan hazırlıklı geliyor" dedi.
Sn. @DrSinanOgan hazırlıklı geliyor =) pic.twitter.com/sNxdsXEUKG— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) April 15, 2023
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