Babaları dehşeti yaşatınca evden kaçan 2 kız çocuğu anlattı! Evliliğe zorlama, dilendirme, darp...

İstanbul Avcılar'da kaybolduktan sonra Kadıköy'de bulunan 13 ve 14 yaşındaki iki kız çocuğunun ifadeleri doğrultusunda babaları yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Babaları dehşeti yaşatınca evden kaçan 2 kız çocuğu anlattı! Evliliğe zorlama, dilendirme, darp...
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AA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 14:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince Avcılar'da 6 Eylül'de kaybolduktan sonra yapılan çalışma sonucu Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde beraber bulunan 14 yaşındaki M.G. ile 13 yaşındaki S.Y'nin durumuna ilişkin soruşturma sürüyor.

Kız çocuklarından S.Y. ile pedagog ve psikolog eşliğinde yapılan görüşmede, çocuğun babası Sedat Y. tarafından dilendirilmeye ve marketlerden hırsızlığa zorlanıp darbedildiği belirlendi.

14 yaşında olan diğer çocuk M.G'nin de babası A.G. tarafından para karşılığı beraber kaçtığı S.Y'nin 16 yaşındaki ağabeyi E.Y. ile zorla evlendirildiğini, darbedilip hırsızlığa zorlandığını anlatması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polisin çalışması sonucu Sedat Y. ile A.G. gözaltına alındı.

S.Y'nin ağabeyi E.Y, dedesi E.Y ile annesi H.T'nin yakalanması için de çalışmalar ise sürüyor.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Etiketler: #İstanbul #kayıp çocuk #Avcılar

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