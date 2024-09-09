3 gündür kayıptı... Okul alışverişine giden 13 yaşındaki Sevda Kadıköy'de bulundu

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:11

Güncelleme: 09.09.2024 - 17:56

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi Erol Yılmaz ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, cuma günü annesiyle gittiği okul alışverişi sonrası kayboldu. Torununda 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, polise başvurdu. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Sevda'nın bulunduğu duyuruldu.

"KİMSEDEN ŞÜPHE ETMİYORUZ"

Abla Dilan Yılmaz " Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Hiçbir sorun yoktu. Kimseden de şüphe etmiyoruz. Gece dışarı çıkmaya bile korkuyordu."

"BABAMIN YANINA GİDECEĞİM DİYE AYRILDI"

Dede Erol Yılmaz " Cuma günü annesiyle alışveriş için Köyiçine gittiler. Yanında bir kız arkadaşı daha vardı. 'Ben babamın yanına gideceğim' diyerek annesinden ayrıldı. O gidişten sonra daha ses soluk yok. Geçimsizlik yoktu. Cuma gününden bu yana haber alamıyoruz. Polise başvurduk. Başvurmadığımız yer kalmadı. Bütün akrabaları haberdar ettik, haber yok. Suriyeli bir arkadaşı var. Bazı kıyafetleri onun evindeydi. Polise bilgi verdik. Arkadaşlardı gidip geliyorlardı. Esenyurt'ta görüldüğü söylendi bize, 15 araç gittik aradık bulamadık." dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Avcılar ilçesinde S.Y.isimli çocuk şahsın kaybolduğu bilgisi edinilmesi üzerine kayıp çocuk şahsın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda;

Çocuk şahsın #Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi civarında görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırılmış,

Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde çocuk şahıs 08.09.2024 tarihinde yanında bulunan ve evden kaçtığı tespit edilen M.G.S.isimli çocuk şahıs ile beraber bulunarak muhafaza altına alınmıştır.

Konu ile ilgili tahkikat işlemleri devam etmektedir.