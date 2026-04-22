Babalık izni kaç gün olacak? Babalık izni 10 gün oldu mu?

22.04.2026 10:52:00
TBMM Genel Kurulunda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin 9 maddesi daha kabul edildi. Peki, Babalık izni kaç gün olacak? Babalık izni 10 gün oldu mu?

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kabul edilen maddelere göre, kamu ve özel sektör arasındaki izin süresi farkı ortadan kaldırılarak babalık izninde yeni bir döneme geçildi

İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, işçiye, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak.

10 günlük Babalık izni uygulaması kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

