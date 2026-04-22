Doğum izni yasası son dakika gelişmeleri gündemde öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Babalık izni kaç gün olacak? Babalık izni 10 gün oldu mu?
BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?
Kabul edilen maddelere göre, kamu ve özel sektör arasındaki izin süresi farkı ortadan kaldırılarak babalık izninde yeni bir döneme geçildi
İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, işçiye, eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarılacak.
10 günlük Babalık izni uygulaması kanun Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.