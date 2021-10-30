Babası eski vekil, bir amcası büyükelçi, diğer amcası belediye başkanı: Resmi hesaptan yeğen reklamı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 11:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Temmuz 2020'de Katar'a yaptığı ziyaretten bir gün önce Katar Büyükelçisi olarak atadığı Mehmet Mustafa Göksu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ve AKP'li eski milletvekili Mahmut Göksu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı.

BABASI ESKİ VEKİL, AMCALARI BAŞKAN VE BÜYÜKELÇİ

Sosyal medyada, babası AKP'li eski vekil, bir amcası büyükelçi, diğer amcası belediye başkanı olan Abdurrahman Sacid Göksu konuşuluyor.

Büyükelçi Mehmet Mustafa Göksu, kardeşi olan eski AKP milletvekili Mahmut Göksu'nun oğlu Sacid Göksu'yu makamında ağırladı. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ait bir fotoğraf paylaşılarak yeğen Sacid Göksu'ya ait avukatlık bürosunun ismi belirtildi.

KANUNA AYKIRI REKLAM

1136 Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesine göre ise avukatların bu tür reklam yapmaları kanuna aykırı. Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat ile akademik ünvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır."

Bu maddeye rağmen, resmi büyükelçilik hesabından yeğen Sacid Göksu'nun avukatlık bürosunun ismi belirtildi. Yapılan paylaşımda Sacid Göksu'nun Büyükelçi'nin yeğeni olduğu belirtilmedi.