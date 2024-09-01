Babası ve birlikte yaşadığı kadını öldüren şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 01.09.2024 - 17:35

Güncelleme: 01.09.2024 - 17:35

Erzurum'da, babası Rayet Karslı (56) ile birlikte yaşadığı Fatma K.'yi (36) tabancayla vurarak öldüren Emrah Karslı tutuklandı. Rayet Karslı ile Fatma Kadağan toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Pasinler ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki artezyen kuyusunun bulunduğu ağaçlık alanda meydana geldi. Emrah Karslı annesi ile birlikte ektikleri ayçiçeği tarlasına bakmaya gitti. Burada Emrah Karslı, babası Rayef Karslı ve birlikte yaşadığı Fatma K. ile karşılaşınca tartışma yaşandı. Emrah Karslı annesini eve götürdükten sonra geri döndü. Yeniden çıkan tartışmada Emrah Karslı, av tüfeği ile her ikisinin de bacaklarına ateş etti. Emrah Karslı, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekibi aşırı kan kaybeden Fatma Kadağan’ın öldüğünü belirledi. Rayef Karslı da hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Olayın ardından Emrah Karslı gözaltına alındı.

Emrah Karslı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Rayet Karslı Pasinler ilçesinde, Fatma Kadağan ise Erzurum'da yakınları tarafından toprağa verildi.