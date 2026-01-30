Cumhuriyet Gazetesi Logo
Malatya'da iş yerine pompalı tüfekli saldırı: Yaralılar var!

Malatya'da iş yerine pompalı tüfekli saldırı: Yaralılar var!

30.01.2026 08:52:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Malatya'da iş yerine pompalı tüfekli saldırı: Yaralılar var!

Battalgazi ilçesinde Miraç A., husumetlisi Mert Y.’ye önce iş yerinde ardından yaralı olarak sığındığı çay ocağında pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Mert Y. ve çay ocağında bulunan 6 kişi yaralanırken, saldırgan ise kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Cirikpınar Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında korkunç bir saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; Miraç A., 5 yıldır aralarında husumet bulunan Mert Y.'nin işlettiği telefon tamir ve satışının yapıldığı konteyner dükkana geldi. Husumetlisinin pompalı tüfekle açtığı ateş sırasında yaralanan Mert Y., koşarak yakındaki bir çay ocağına sığındı. Bu sırada arkasından gelen Miraç A., silahını çay ocağına doğrultarak art arda ateş açtı. Çevrede panik ve korku yaşanırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

7 KİŞİ YARALANDI

Silahlı saldırıda Mert Y.’nin yanı sıra çay ocağında bulunan 6 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan 7 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kaçan saldırgan Miraç A. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaralıların tedavileri devam ederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Konular: #Malatya #saldırı #pompalı tüfek #husumet

İlgili Haberler

Tartışma kanlı bitti: Kuzenini tüfekle vurarak öldürdü
Tartışma kanlı bitti: Kuzenini tüfekle vurarak öldürdü Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir şahıs, kuzenini tüfekle vurarak öldürdü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'da vahşet: Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Diyarbakır'da vahşet: Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları Yasin Acun’u (35), girdiği Kur’an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da vahşet: Husumetlisini, sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü!
Diyarbakır'da vahşet: Husumetlisini, sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü! Diyarbakır’da T.A., sitenin bahçesinde husumetlisi Sinan K.’yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.