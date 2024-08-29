Babasını öldürdü, annesini de ağır yaraladı!
Bursa’da anne ve babasının kavgasına dahil olan ailenin en büyük oğlu, eline aldığı bıçakla babasını öldürdükten sonra annesini de ağır yaraladı. Olayın ardından şahıs, jandarmaya kendisini ihbar ederek teslim oldu.
Olay, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Selahattin K. ve kimliği öğrenilemeyen anne arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Anne ve babanın tartışmasına ailenin en büyük oğlu olan A.K. dahil oldu. A.K. mutfaktan eline aldığı bıçakla baba Selahattin K.’yi ve annesini defalarca bıçakladı.
Panik yapan A.K., kardeşlerini alarak dışarıya çıktı. Bir süre bekleyen genç, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kendisini ihbar etti.
BABA ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri evin kapısının kapalı olması nedeniyle içeri giremedi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde baba Selahattin K.’nin öldüğünü tespit ederken ağır yaralanan anneye yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan annenin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KARDEŞLERİ KORUMA ALTINDA
Olaydan hemen sonra gözaltına alınan A.K., jandarma karakoluna götürülürken 2 kardeşi ise koruma altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı!
- Gözaltına alınan kişi hakkında flaş gelişme!
- Narin'in annesinin açıklamaları sonrası yayın kesildi
- Yemek yedikleri o fotoğrafın hikâyesi ortaya çıktı
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanı yardımcılığı' iddiasına yanıt
- Okçuların hocasından yanıt var
- Dolgulu lüks yağma!
- Oy yoksa tren de yok!
- 'Erdoğan raporu' iddiasına SETA'dan yalanlama
- Hedef CHP'li Cumhurbaşkanı