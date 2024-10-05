Babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaralamıştı: Tutuklandı
Rize'nin Pazar ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren, annesi ve kardeşini de yaralayan kişi tutuklandı.
İlçenin Güzelyalı Mahallesi'nde dün tartıştığı babası Sami C'yi öldürdüğü, annesi Emine ve kardeşi Doğan Sami C'yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Emine C'nin hastaneden taburcu edildiği, Doğan Sami C'nin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!
- Yerlikaya'nın o paylaşımına tepki yağdı