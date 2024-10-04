Çorum'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:33

Sinan K. ve oğlu Berkan K. ile aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık bulunan Celal S. ve Efe Y, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 15. Sokak'ta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Celal S, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olay esnasında tüfekle ateş açılması sonucu park halindeki 4 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Celal S, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #çorum #silah #bıçak

İlgili Haberler

İki grup arasında çıkan kavga hastanede de devam etti

İki grup arasında çıkan kavga hastanede de devam etti
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 4 gözaltı

Alacak-verecek tartışması silahlı kavgaya döndü: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler