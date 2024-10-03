15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde H.B (16), tartıştığı Y.Ç. (15) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü!
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DHA
Yayınlanma: 03.10.2024 - 07:46

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana geldi.

İddiaya göre, Y.Ç. ile H.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.


Etiketler: #Bursa #bıçaklı saldırı

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