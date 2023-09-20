Babasını tabancayla oynarken öldüren 3 yaşındaki çocuk hakkında karar

Kayseri’de, tabancayla oynarken babası Gökhan Çimen'i (24) vurarak ölümüne neden olan ve o dönem 3 yaşında olan K.A.Ç. hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:52
Babasını tabancayla oynarken öldüren 3 yaşındaki çocuk hakkında karar
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Olay, geçen yıl 28 Ağustos akşamı Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. Oturma odasında tabancayla oynayan K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen'i vurdu. 

Evdeki ailenin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çimen'in öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Çimen'in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Anne, çocuğu K.A.Ç. ile emniyetteki swap izi işlemlerinin ardından bırakıldı.

“CEZAİ SORUMLULUĞU YOK”

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, K.A.Ç.'nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olduğuna vurgu yapılarak, "Maktulün 2019 doğumlu oğlu K.A.Ç.'nin tabanca ile ateş etmesi sonucu vefat ettiği, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan K.A.Ç.'nin 5237 sayılı TCK'nın 37/1 maddesi kapsamında cezai sorumluluğunun bulunmadığı ve hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı" ifade edildi.


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