Kayseri'de emniyet binasında cinayet: Tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 17:07

Güncelleme: 16.09.2023 - 17:26

Olay, 14 Eylül Perşembe günü saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi.

Polis memuru Şükrü K. ile aralarında husumet olduğu iddia edilen aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker Süleyman S. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Şükrü K., beylik tabancası ile Süleyman S.'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Süleyman S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru Şükrü K.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Şükrü K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.