Babasının çalıştığı inşaattan düşen 13 yaşındaki çocuk öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalışan babası ile inşaata gelen Ahmet Karatay (13), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
İstiklal Mahallesi'ndeki inşaatta sıvacılık yapan babası Sabri Karatay'ın yanında gelen Ahmet Karatay, iddiaya göre dengesini kaybedip, korkulukları bulunmayan 4'üncü kat balkonundan düştü.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ...
10 metre yükseklikten beton zemine düşen Karatay, kanlar içinde kaldı. Babasının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Karatay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözyaşlarına boğulan Sabri Karatay'ı, mesai arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.
Karatay'ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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