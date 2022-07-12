Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düştüğü kazada 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 13:21
Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
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İstanbul'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden N.A. idaresindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy ilçesi geçişinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan 41 yolcudan 8'i sarsıntı ve çarpma nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yozgat Trafik trafik kazası
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