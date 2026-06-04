Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

4.06.2026 13:53:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bacaya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evin bacasına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Bacanın bir bölümünü kontrollü şekilde kırarak minik kediyi çıkaran ekipler, durumunun iyi olduğunu belirterek derin bir nefes aldırdı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir evin bacasına düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaağaç köyünde yaşayan Rahmi Sezgin, evinin yan tarafındaki bacadan gelen kedi sesini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye Suluova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bacada sıkışan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bacanın bir bölümü kontrollü şekilde kırılarak yavru kedi bulunduğu yerden çıkarıldı. Kedinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, ev sahibi Rahmi Sezgin, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İlgili Konular: #amasya