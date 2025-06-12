BAE merkezli bankanın sahil şeridindeki beş yıldızlı otel projesine bakanlıktan onay: Yaşam alanı tehlikede

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates NBD’nin sahibi olduğu DenizBank Anonim Şirketi, Muğla Bodrum’dan sonra Ortaca Sarıgerme mevkisindeki otel projesine de onay aldı. Şirketin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yaptığı başvuru, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararıyla birlikte onaylandı.

534 ODALI OLACAK

Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre 113 bin 852 metrekarelik alanda otel inşaatı yapılacak. Beş yıldızlı olan projeyle birlikte kapasite 534 oda olacak. Proje kapsamında iki blok inşa edilecek. Bu blokların yanı sıra 31 villa inşa edilecek. Villaların üçü özel olacak. Bunların yanında villalara özel havuzlar da inşa edilecek. Proje kapsamında ortalama 23 havuz yapılacak. Bunun bir tanesi de kaydıraklı su parkı olacak.

Otopark, restoran, tenis kortu ve tiyatro gibi yapıların inşasında 880 personel çalışacak. İşletme aşamasında ise 1550 personel işe alınacak. İnşaatın ise ince çalışmalarının yedi ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. DenizBank bu projeyi yapabilmek için arsayı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 49 yıllığına kiraladı. BAE’li firma proje için de 166 milyon 772 bin TL harcayacak. Şirketin projeyi yapacağı alan çevre düzeni planına göre doğal sit alanı içerisinde kalıyor.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı da 18 Ekim 2024’te yapıldı. Toplantıda yurttaşlar bina yapımı için kesilecek ağaçların ne olacağını sordu. Şirket ise endemik bir tür olan ve denize yakın kumsallarda yetişen kum zambakları için gerekli izinlerin alınacağını belirtti. Öte yandan bölgede zeytin ağaçları da bulunuyor. Bunun yanında endemik türler içerisinde de çalbaba, ağlayan gelin, safran ve halı dokuyan gibi türler de bölgede yetişiyor.

Şirketin sahil kesiminde kalan projesi kapsamında kumsalda da faaliyet yürütülecek. Şezlong ve şemsiye gibi malzemelerin konacağı kumsal ise caretta caretta olarak bilinen deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Deniz kaplumbağaları buradaki kumsala yumurtluyor. Projeye Ekim 2024’te Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ise olumsuz görüş verdi. Başkanlık görüşünde, “Tamamı göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu projeye ait ÇED başvuru dosyası olumsuz değerlendirilmekte olup; revize edilerek görüş sorulması halinde söz konusu proje büyükşehir belediye başkanlığımızca yeniden değerlendirilecektir” dendi.