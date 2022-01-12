BAE'den Varlık Fonu açıklaması... 'Harika bir zaman'

12 Ocak 2022 Çarşamba, 12:04

Türkiye'nin uzun süre dış politikada gerilim yaşadığı ve iktidar yanlısı medyanın 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı, kasım ayında ise TL'nin rekor seviyede değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak ilişkilerin yumuşadığı ve 10 milyar dolarlık anlaşma imzalanan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) "Zayıf TL büyük yatırım fırsatı" açıklaması geldi.

BAE'nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nin (ADQ) Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, 'uzun vadeli düşünüldüğünde, TL'nin zayıf olması nedeniyle Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman olduğunu' söyledi.

"BAZI KENARDA KALMIŞ VARLIKLARI VAR"

Duvar'ın aktardığına göre, Financial Times gazetesine konuşan Suwaidi, Türkiye'de finans, lojistik ve gıda alanında yatırımlarla ilgilendiklerini açıkladı. Suwaidi, Türkiye Varlık Fonu'yla -Fon'un kendi portföyünde bulunan bazı şirketler dahil- 'birkaç fırsat' üzerindeki görüşmelerin çoktan başladığını açıkladı. Suwaidi, "Sizi dahil edebilecekleri veya sizin onlar üzerinden bir platform geliştirebileceğiniz, bazı kenarda kalmış varlıkları var" dedi.

BÜYÜK İLGİ DUYDUKLARINI SÖYLEDİ

Financial Times'ın haberinde Türkiye'nin TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle bir ekonomik kriz yaşadığına dikkat çekilirken, Suwaidi 'Türkiye'nin buna rağmen çekici bir yatırım olasılığı sunduğunu' söyledi. BAE'li yetkili, "Türkiye hakkında sevdiğim şey şu ki, konum olarak bir teslimat Almanya'ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 milyonluk nüfusu var. Burası endüstri için büyük bir güç merkezi; çok büyük lojistik becerisi var. Dolayısıyla lojistikle kesinlikle ilgileniyoruz. Gıda açısından harika işler var, bununla da kesinlikle ilgileniyoruz" dedi. Suwaidi, Türkiye'de 'finansal hizmet sektörüne de büyük ilgi duyduklarını' söyledi.

Haberde ADQ'nun geçtiğimiz sene Getir ve Trendyol'a yatırım yaptığı, BAE'nin fiili yöneticisi olan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed'in geçen ayki Ankara ziyaretinde de ADQ ile Türkiye varlık Fonu arasında mutabakat imzalandığı hatırlatıldı. Financial Times, üç yıl önce kurulan ADQ'nun dünya çapındaki büyük yatırımlarını 'harcama çılgınlığı' olarak nitelerken, BAE'li yetkililerin bu duruma 'ekonomik diplomasi' dediğini yazdı.

ERDOĞAN'DAN BAE ADIMI

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed, 24 Kasım 2021'de Ankara'yı ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Erdoğan’ın da Şubat ayında BAE’yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.