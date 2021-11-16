Bafa Gölü'nü kaybetmek üzereyiz

16 Kasım 2021 Salı, 10:49

Türkiye genelinde son 50 yılda toplam alanı Van Gölü’nün üç katı büyüklüğünde, 70'ten fazla göl kurudu.

Onlarcası da kuruma tehlikesi ile karşı karşıya.

Göllerin kurumasının temel sebebi küresel ısınma olsa da yanlış tarımsal sulama göllerin en büyük tehdidi. Göl yanına kurulan fabrikalar gibi endüstriyel baskılar da kirlilik etkisi yaratıyor ve göllerimizi hızla kurutuyor.

Bu sıkıntıları yaşayan göllerden bir tanesi de Bafa Gölü…

Bafa Gölü Milattan Sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen tarifsiz bir doğa harikası.

Kuş cenneti olan göl neredeyse 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Ayrıca çevre köyler için de önemli bir geçim kaynağı.

Özellikle de balıkçılık...

Göl, turizm için de adeta bir geçiş noktası.

Bulunduğu konum itibarıyla Heraklia Antik Kenti ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı ile de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Gel gelelim ki Bafa’da sular her geçen gün çekilmekte.

Göl çevresinde yaşayan halk uzun yıllardır gölü böyle görmediklerinden ve azalan su miktarından endişeli.

Sazlıkların kuruduğunu, geçtiğimiz yıllarda tekne gezilerinin yapıldığı yerlerde şu an yürüyerek gezildiğini söylemekteler.

Milas’ta doğal güzelliği, biyolojik çeşitliliği ve tarihi yapılarıyla dikkat çeken Bafa Gölü’nde su sirkülasyonunun sağlanamaması, kuralık ve kirlilik sebebiyle zaman zaman kıyı şeridinde alg oluşumu, köpürmeler, kötü koku ve su çekilmesi yaşandığına dikkat çekiliyor.

Uluslararası öneme sahip olan sulak alanlar arasında gösterilen Bafa Gölü’nde yaşanan kuraklık ve kirlilik bölgedeki canlı yaşamını tehdit ediyor.

Uzmanlar ise “Kabınız kirli ise getirdiğiniz temiz suyun bir önemi kalmıyor” diyerek, Bafa Gölü’nde öncelikle dip temizliği yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Sanırım ilk önce gölün dibinin temizlenmesi gerekmekte. Çünkü göl dibinde balçık ve peltemsi yapı bakteri oluşumuna elverişli ortam sağlamakta.

İkinci olarak da Bafa Gölü’ndeki su sirkülasyonun temiz suyla yapılarak suyun hareketi sağlanmalı.

Çünkü bu kirliliğin önde gelen sebeplerinden birisi Büyük Menderes’ten gelen kirli su.

Bildiğiniz üzere son dönemde Büyük Menderes kirli suların toplandığı bir alan haline geldi.

Bir başka etken ise ülkemizdeki yanlış su kullanım oranının neredeyse yüzde 80’lere ulaşması.

Bu da demek oluyor ki göllerin su bütçeleri aşılmakta ve vahşice su tüketimi yapılmaktadır.

İşte göl dibindeki çamur temizlenmez, temiz su sirkülasyonu sağlanmaz ve göllerde aşırı su tüketimi devam ederse göl ekosistemi çöker ve örnekte olduğu gibi Bafa Gölü’nü kaybederiz.

Bu çok net.

Tüm yetkililere buradan seslenmek istiyorum.

Lütfen!

Sadece sözde kalan, sonuç alınamayan ve çözüme yönelmeyen bir anlayışla bu durumu çözemeyeceğinizi artık anlayın!

Şaka değil Türkiye'de son 50 yılda, neredeyse 3 Van Gölü büyüklüğünde 70'e yakın doğal göl kurudu.

Bu anlayışı sürdürürsek yakın gelecekte tüm göllerimizi kaybedeceğiz.

Elbette iklim krizi büyük bir faktör.

Yanlış bölgelere kurulan barajlar, aşırı sulama, yanlış tarım politikaları ve büyükbaş hayvancılık göllerin kurumasını hızlandıran nedenler arasında...

Lakin en büyük neden ise insan…

İnsanoğlu kendi sonunu hazırlıyor ve su kaynaklarını bir bir tüketiyor!

İnsanlık unutulmamalıdır ki canlı hayatın devamı için en gerekli kaynaktır su…

Ve su yoksa hayatta yoktur!