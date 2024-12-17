Bafra’da erkek dehşeti… Eski eşine otomobille çarptı: Kadının durumu kritik!
Samsun'un Bafra ilçesinde, eski eşi B.B.'yi (29) otomobille çarparak ağır yaralayan Mustafa Aslan (36) jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
Olay, dün Bafra ilçesi Osmanbeyli kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, B.S.'ye yolda yürüdüğü sırada eski eşi Mustafa Aslan, otomobiliyle çarparak kaçtı.
Yaralanan genç kadın çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.B., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisi süren B.B.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli Mustafa Aslan'ı İshaklı Mahallesi'nde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #Bafra #erkek dehşeti
En Çok Okunan Haberler
-
- '4 kez makineden geçirdim, dördünde de...'
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- Erdoğan&katil Esad
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- AKP’liler de rahatsız
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'
- Kız öğrencilere ön koltuğu yasakladılar!
- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sesleniyorum
- 'Bu yazının izahati yoktur!'