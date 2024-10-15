Şanlıurfa'da erkek dehşeti... Kadına satırla saldırdı!

Yayınlanma: 15.10.2024 - 22:44

Güncelleme: 15.10.2024 - 22:44

Olay, saat 11.00 sıralarında Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’ndeki müstakil bir evde yaşandı.

İddiaya göre 28 yaşındaki R.K., birlikte yaşadığı 48 yaşındaki M.R.’ye henüz belirlenemeyen bir nedenle satır ile saldırdı. Talihsiz kadın ağır yaralandı.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.