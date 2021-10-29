Bafra'daki yürüyüş Muharrem İnce gelecek diye mi iptal edildi?
Samsun'un Bafra ilçesine gidecek olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bir okulun mezunlarının kurduğu dernek tarafından her yıl düzenlenen Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne katılacağı bildirildi. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in İnce'nin bu yürüyüşe katılacağını öğrenince, verdiği izni iptal ettiği öne sürüldü.
Samsun'un Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından her yıl organize edilen ve bütün ilçe halkının davetli olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, bu yıl iptal edildi.
Yürüyüşe, Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in izin vermediği iddia edilirken, iptal nedeni olarak aynı gün ilçede ziyaretler yapacak olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin yürüyüşe katılacak olması gösterildi.
Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre; Bafra Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği “Cumhuriyet yürüyüşümüzü elimizde olmadan gelişen şartlar sebebiyle iptal etmek zorunda kaldık” açıklaması yaptı.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Samsun İl Başkanı Recep Kılıç ise şunları söyledi:
"O saatlerde bizde orada olacağımız için dernek bizi de davet etti. Dernek başkanıyla görüşerek Genel Başkanımızın başka programları olduğunu ancak yürüyüşe katılanları selamlayabileceği konusunda anlaştık. Sayın İnce’nin bu konudan haberi dahi yok. Biz o anda kendisinden rica edecektik. Ancak, bir şekilde Kaymakam bey, Sayın İnce’nin yürüyüşe katılacağını duyuyor ve dernek başkanıyla görüşerek yürüyüşü iptal ettiğini söylüyor. Yani Sayın İnce katılacak diye her yıl yapılan yürüyüşü iptal ediyor. Dernek başkanı arkadaş beni arayarak durumu anlatınca benimde haberim oldu. Kaymakam bey, buna tek başına karar vermemiştir. Yukarıdan bir emir geliştir."
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