Bağ evinde cinayet: Avukatın açtığı ateşte hayatını kaybetti
Gaziantep’te bağ evinde tartıştığı arkadaşına silahla ateş eden avukat Yusuf S., o sırada tartışanları ayırmaya çalışan Ahmet Tamer’in ölümüne neden oldu.
Olay, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsalındaki bir bağ evinde dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Gaziantep Barosu’na kayıtlı avukat Yusuf S. ile sigorta işiyle uğraşan arkadaşı İsa Y.’nin arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Sözlü tartışma esnasında sinirlenen avukat Yusuf S., tabancasını çıkardı.
O sırada bağ evinde olan Ahmet Tamer ise iki arkadaşını da sakinleştirmek için aralarına girdi. Tamer’in çabalarına rağmen iki arkadaş sakinleşmezken, avukat Yusuf S., tabancasıyla arkadaşı İsa Y.’ye doğru ateş etti. Yusuf S.’nin silahından çıkan kurşunlar sekerek Ahmet Tamer’e isabet etti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Tamer olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Tamer’in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Oğuzeli ilçesi Güzelce Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.
Öte yandan Ahmet Tamer’in ölümüne neden olan katil zanlısı avukat Yusuf S. ile tartıştığı arkadaşı İsa Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Trafikte tartışma sonrası korku dolu anlar kamerada
- Taksiden silah ve uyuşturucu çıktı
- İlk sonuçlar belli oldu
- Özil'in ayrılırken aldığı para belli oldu!
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Adana uçağındaki anons yolcuları gülümsetti
- Kayseri’de feci kaza
- Ankara'da 'IŞİD' operasyonu: 15 gözaltı
- Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı evin çatısı alev aldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıda 'Erdoğan'ın Diploması' hareketliliği
- THY'den yurt dışı uçuşlarını durdurma kararı
- Erdoğan'ın 'terör örgütü' sözlerine sert tepki
- ‘Fiyatları tayin eden Allah’tır’
- AKP katılmayacak
- CHP'den imam Konakçı'ya sert yanıt
- 'Bölge daha da riskli' diyerek uyardı
- 'Yalaka değiliz' diyen Hande Fırat'a: Kendi adına konuş
- AKP'nin Gençlik Şöleni'nden skandal çıktı
- EYT'de 'masadaki formül' belli oldu