Bir haberimize daha erişim engeli getirildi

24 Mart 2022 Perşembe, 17:50

Gaziantep Valiliği’nin yaklaşık dört yıl önce verilen bir ihale nedeniyle mahkemelik olması rüşvet ağını da ortaya çıkarmıştı. Aralarında Gaziantep Valisi Davut Gül ve dönemin Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın da olduğu 6 kişi hakkında rüşvet ve usulsüzlük savıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

15 Mart 2022 tarihinde yer verdiğimiz "Gaziantep Valiliği hakkında suç duyurusu: Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı" başlıklı haberimize İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı getirildi.

‘GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA’, ‘RÜŞVET’ VE ‘KAMU MALINA ZARAR VERME’...



Dört yıl önce Gaziantep Valiliği Yaptırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından düzenlenen 16 milyon 884 bin TL bedelli “Gaziantep İli Nizip ilçesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi Yapım İşi” ihalesi Sağıroğulları İnşaat ve Haskem İnşaat LTD. ŞTİ. iş ortaklığı ticari işletmesine verilmişti.

Sözleşmeye göre iş bitim tarihi 21 Şubat 2020 iken sürekli istenilen revizelerden dolayı 3 defa süre uzatımı verilen yapım işinde, yapılan imalatların eksik gösterildiği ve fazladan yapılan imalatların ise ihale sahibine verilmediği ifade edilmişti.

Sağıroğulları İnşaat’ın sahibi Sedat Sağır, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘rüşvet’ ve ‘kamu malına zarar verme’ iddiasıyla Gaziantep Valisi Davut Gül, eski Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, YIKOB Müdürü Bekir Bayraktar ve YIKOB biriminde çalışan mühendisler Nahsen Taş, Sercan Alagöz, M. Sinan Güzelbey hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, şu anda İçişleri Bakanlığı’nın atamasıyla istanbul Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine gelen dönemin Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz’ın süreç boyunca çeşitli usulsüzlüklerle projeyi uzattığı ve şirketi iflasa sürüklediği kaydedilmişti.



