Bağ evine 'kaçak sigara' baskını: 2 gözaltı
Çorum’da polis ekiplerince kaçak sigara üretimi yapılan bağ evine düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Çorum- İskilip karayolu üzerindeki bir bağ evinde kaçak doldurulmuş makaron sigara üretimi yapıldığı ve kent merkezinde iş yerlerine satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler takibe aldıkları bağ evine baskın düzenledi.
'80 KİLO KAÇAK KIYILMIŞ SARMA SİGARALIK TÜTÜN'
Baskında, 127 kilo kaçak nargile tütünü, 80 kilo kaçak kıyılmış sarma sigaralık tütün, 48 kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 39 bin 200 kaçak bandrolsüz makaron sigara, 1 bandrol sökmek için kullanılan buhar makinesi ile otomatik dijital sigara doldurma makinesi ele geçirildi.
Polis olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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