Bağcılar'da işyerinde yangın tüpü dolumu sırasında 8 kişi zehirlendi!

Olay, saat 15.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 655. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın söndürme tüpü dolumu yapılan iş yerinden yükselen dumanları fark eden mahalledeki kişiler ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri iş yerinin içinde bulunan 2 işçinin zehirlendiğini fark edip müdahale etmeye başladı. Bunun üzerine işçilere müdahale eden sağlık ekiplerinden 6 kişide gazdan etkilendi.

Olayda 2'si işçi 6'sı sağlık çalışanı toplam 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri sokakta gaz ölçümleri gerçekleştirdi. İçerideki zehirli gazın tahliye edilmesinin ardan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Olaya ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Valiliği, "24.03.2026 Salı Günü saat 15.00 sıralarında Bağcılar İlçesi Yenigün Mahallesi 655. Sokak'taki bulunan yangın söndürme tüpü dolum tesisinde zehirlenme olayı meydana gelmiştir. İhbarın ardından olay yerine gelen ve 6 kişiden oluşan sağlık ekibi, işyerinde bilinci kapalı vaziyette bulunan 2 kişiye müdahale hazırlığı yaparken tesiste bulunan gazdan etkilenmiştir. Yenilenen ihbarın ardından bölgeye KRBN, UMKE, İtfaiye, Emniyet ve Zabıta ekipleri sevk edilmiştir. İş yerinde bulunan 6'sı sağlık personeli ile 2'si ise işyeri çalışanından oluşan 8 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olay sonrasında iş yeri mühürlenerek çevrede gerekli tedbirler alınırken olayla ilgili soruşturma da başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. (DHA)