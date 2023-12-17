Bağcılar'da altgeçitin duvarından beton düştü: Araçlar zarar gördü!

Bağcılar Basın Ekspres yan yolda altgeçitin duvarından yola düşen beton kaplama parçasının üzerinden geçen iki otomobilde hasar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:23
Bağcılar'da altgeçitin duvarından beton düştü: Araçlar zarar gördü!
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Basın Ekspres Yolu'nun Başakşehir istikametinde Güneşli yol ayrımındaki altgeçitte, duvardaki beton kaplama parçası henüz bilinmeyen nedenle yola devrildi.

Bu sırada otomobil ile seyir halinde olan iki sürücü, yola devrilen beton parçasını fark etmeyerek otomobil ile üzerinden geçti. Beton parçaları, otomobillerin lastiklerini parçaladı.

Beton parçasının herhangi bir otomobilin üzerine devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken trafik akışı da tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yola düşen parçalar, ekipler tarafından kaldırılırken hasar gören iki otomobil de çekici yardımı ile olay yerinden götürüldü.

"HASAR OLUŞTU"

Kaza sonrası eşinin yanına gelen Serdar Demir "Köprünün altındaki kolon, olduğu gibi yola devrilmiş. Eşim de fark etmeyerek otomobil ile üstünden geçmiş. Eşim de hamile. Kolonun üstünden geçince lastikler patlamış. Polis arkadaşlar gelip yardımcı oldular. İki otomobilde hasar oluştu" diye konuştu.


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