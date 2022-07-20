Bağcılar'da bulunan ceset kayıp Pınar'a ait çıktı
Bağcılar'da ağaçlık alanda bulunan cesedin kayıp olarak aranan Pınar Damar'a (32) ait olduğu ortaya çıktı.
Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında, ağaçlık alanda hareketsiz yatan kadın olduğunu fark edenler polise haber verdi.
İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna kaldırılırken polis ise konuyla ilgili inceleme başlattı.
Yapılan araştırmalarda cesedin, ailesinin 2 gündür haber alamadığı için kayıp ihbarında bulunduğu Pınar Damar'a ait olduğu öğrenildi.
Yakınları Pınar Damar'ın cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu'na geldi.
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