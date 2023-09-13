Bağcılar'da dehşet: Kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Bağcılar’da hafriyat kamyonu şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Otomobilini park etmek isterken kamyona sürten sürücüye, hafriyat kamyonu şoförü yanında bulunan silah ile ateş ederek yaraladı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Bağcılar Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde, saat 15.30 sıralarında otomobil sürücüsü ile hafriyat kamyonu şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı.
Cadde üzerinde devam eden tartışmada, 16 SRT 89 plakalı otomobil sürücüsü, park etmek istediği aracını hafriyat kamyonuna sürttü.
BACAĞINA ATEŞ ETTİ
Kamyondan inen şoför ile otomobil sürücüsünün tartışması kavgaya dönüştü. Kamyon şoförü, yanında bulunan silah ile önce havaya, ardından tartıştığı otomobil sürücüsünün bacağına ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.
Silah seslerini duyan mahalleli, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
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