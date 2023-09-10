Sakarya’da hareketli gece: 'Minibüs şoförü 17 yaşındaki çocuğu taciz etti' iddiası ortalığı karıştırdı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun, minibüs şoförünün kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğun ağabeyi ve yakınları minibüs şoförünü darbetti. Darbedilen kişi, arkadaşı tarafından başka bir minibüse bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Rampa aşağı inen ve freni boşalan minibüs ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.
Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde, Adapazarı-Maltepe minibüsünde tek yolcu olarak kalan 17 yaşındaki çocuk, 45 yaşlarında olduğu öğrenilen şoförün sözlü tacizine maruz kaldı.
Durumdan rahatsız olarak minibüsten inen çocuk, durumu ağabeyine anlattı.
ŞOFÖRÜ DARBETTİLER
Bunun üzerine çocuğun ağabeyi ile yakınları minibüs şoförünü bularak darbetti. Bu esnada darp edilen arkadaşını kurtarmaya çalışan farklı bir minibüs şoförü ise sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi aracına bindirdi.
UÇURUMA YUVARLANMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ve Kayar Sokak istikametine giren minibüsün rampa aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sonundaki mıcıra girerek uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ve arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Polis ekipleri iddia üzerine konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.
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