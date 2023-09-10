Sakarya’da hareketli gece: 'Minibüs şoförü 17 yaşındaki çocuğu taciz etti' iddiası ortalığı karıştırdı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki çocuğun, minibüs şoförünün kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Çocuğun ağabeyi ve yakınları minibüs şoförünü darbetti. Darbedilen kişi, arkadaşı tarafından başka bir minibüse bindirilerek olay yerinden uzaklaştırılmak istendi. Rampa aşağı inen ve freni boşalan minibüs ise uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

İHA
Yayınlanma: 10.09.2023 - 08:48
Sakarya’da hareketli gece: 'Minibüs şoförü 17 yaşındaki çocuğu taciz etti' iddiası ortalığı karıştırdı
Abone Ol google-news

Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi Maltepe Caddesi üzerinde, Adapazarı-Maltepe minibüsünde tek yolcu olarak kalan 17 yaşındaki çocuk, 45 yaşlarında olduğu öğrenilen şoförün sözlü tacizine maruz kaldı.

Durumdan rahatsız olarak minibüsten inen çocuk, durumu ağabeyine anlattı.

ŞOFÖRÜ DARBETTİLER

Bunun üzerine çocuğun ağabeyi ile yakınları minibüs şoförünü bularak darbetti. Bu esnada darp edilen arkadaşını kurtarmaya çalışan farklı bir minibüs şoförü ise sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi aracına bindirdi.

UÇURUMA YUVARLANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan ve Kayar Sokak istikametine giren minibüsün rampa aşağı indiği esnada frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, yolun sonundaki mıcıra girerek uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs ve arkadaşına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri iddia üzerine konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.


Player Alanı
Adapazarı taciz

İlgili Haberler

Sultangazi'de ev sahibi kiracıyı taciz etti: 'Sana para vereyim, akşama kadar eve gelme'

Sultangazi'de ev sahibi kiracıyı taciz etti: 'Sana para vereyim, akşama kadar eve gelme'
Cinci hocanın vukuatları bitmiyor! Akrabasını taciz ettiği öne sürüldü, linçten polis kurtardı

Cinci hocanın vukuatları bitmiyor! Akrabasını taciz ettiği öne sürüldü, linçten polis kurtardı
Üsküdar'da 'sözlü taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Tekme tokat darbettiler!

Üsküdar'da 'sözlü taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Tekme tokat darbettiler!

En Çok Okunan Haberler