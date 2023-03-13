Bağcılar'da 'Dişçi' soyadlı sahte dişçiye gözaltı
İstanbul Bağcılar’da implant yaptırmak isteyen Hatice D.(41), kendisini diş doktoru olarak tanıtan Orhan Dişçi (37) ile 40 bin liraya anlaştı. Ancak Orhan Dişçi, Hatice D.’nin dişine imlant yaparken, sağlam olan dişlerine de zarar verdi. Savcılığa giden Hatice D.’nin şikayeti üzerine yapılan araştırmalarda Orhan Dişçi’nin ruhsatsız muayenehane işlettiği, diş doktoru değil, diş protezciliği kalfalık belgesinin olduğu anlaşıldı.
Hürriyet Mahallesi’nde Hatice D., bir arkadaşı aracılığıyla Orhan Dişçi ile tanıştı. Orhan Dişçi, kendisini Hatice D.’ye diş doktoru olarak tanıttı. İmplant yaptırmak isteyen Hatice D., Dişçi ile 40 bin liraya anlaştı.
10 DİŞİ İLTİHAP KAPTI
Hatice D. tedavi için Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki muayenehanesine gitti. Dişçi burada Hatice D.’nin çürük dişi üzerine implant yaptı. Bu yüzden Hatice D.’nin 10 dişi iltihap kaptı. Hatice D. yaşadığı sorunlar nedeniyle Dişçi’yi aradığında hakaret ve tehditlerle karşılaştı.
İŞYERİNE BASKIN
Hatice D., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hatice D.’nin şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Orhan Dişçi’nin Hürriyet Mahallesi’ndeki tabelasız işyerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte baskın düzenlendi.
Baskında çok sayıda diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçirildi. Sağlık ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerinde hijyen koşullarına uymayacak şekilde muayene yapıldığı tespit edildi.
TIP EĞİTİMİ YOKMUŞ
Dişçi’nin herhangi bir tıp eğitimi olmadığı sadece diş protezciliği kalfalık belgesi olduğu anlaşıldı. İşyeri belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
SERBEST BIRAKILDI
Uyuşturucu kulanımından suç kaydının da olduğu öğrenilen Organ Dişçi gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk Dişçi çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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