Bağcılar'da feci kaza... Otomobil, TIR’ın altına girdi!
Bağcılar TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak tırın altına giren otomobildeki 1 kişi ağır yaralandı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Tekstilkent istikametinde sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 AZ 0434 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen 41 AHF 383 plakalı TIR'ın altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ AĞIR YARALANDI!
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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