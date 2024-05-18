Bağcılar'da iki aile arasında kemerli sopalı kavga
Bağcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kemer ve sopalarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Bağcılar'da iki aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine kemer ve sopalarla saldırdı.
Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup birbirine kemer ve sopayla vurmaya çalıştı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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