Bağcılar’da korkutan yangın: Bir kişi hayatını kaybetti
Bağcılar’da 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, 70 yaşındaki Davut Yılmaz hayatını kaybetti.
Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi, 1203 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 1.katında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, yangın sokakta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yurttaşlar evde bulunan 3 kişiyi, kapıyı kırıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bu esnada evde yaşayan 70 yaşındaki Davut Yılmaz’ın, dışarıya çıkmadığını söyleyen yakınları durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri, içeride hareketsiz yatan Yılmaz’a ulaşıp dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın söndürülürken, kurtarılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından evde maddi hasar meydana geldi. Hayatını kaybeden Davut Yılmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.
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