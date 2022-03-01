Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük
Bağcılar’da metro inşaatı yanındaki yolda göçük oluştu. Yol kapatılırken, araçlar başka yollara yönlendirildi.
Olay saat 10.30 sıralarında Bağcılar’da, Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı inşaatı yanındaki Mehmet Akif Bulvarı’nda meydana geldi.
Henüz bilinmeyen bir sebeple caddenin ortasında göçük oluştu. Yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğindeki göçüğe, trafik akışının yoğun olduğu caddede şans eseri düşen araç olmadı. Olay yerine polis ve İBB yol bakım ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri göçüğün çevresini emniyet şeridi ile kaparak trafik akışını ara sokaklara yönlendirdi.
İBB yol bakım ekipleri de çöken yolda incelemelerine devam ediyor.
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