Bağcılar’da motosikleti şüpheliler iki kişiye silahlı saldırı düzenledi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı

Bağcılar'da kimliği belirsiz 2 kişi motosikletle geldikleri sokakta iki kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bağcılar’da motosikleti şüpheliler iki kişiye silahlı saldırı düzenledi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı
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DHA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:35

Olay, Yıldıztepe Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan motosiklet ile gelen kimliği belirsiz 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle 514. Sokak'ta karşılaştıkları Seydaş Şan (22) ile A. C. S.'ye (22 ) silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı. Çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Seydaş Şan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın meydana geldiği sokakta detaylı çalışma yaparken, şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir marketin camına mermi isabet ettiği görüldü.

Çevredeki iş yerlerinin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 


Etiketler: #bağcılar #silahlı saldırı #motosiklet

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